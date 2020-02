LITERATURA Marcos Bulzara fará workshop sobre segredos da escrita Evento será realizado neste sábado a partir das 15h

14 FEV 2020 - 15h:23 Por Redação

Será realizado neste sábado (15), em Campo Grande, o workshop “Ficcionautas”, que revela fundamentos básicos do Storytelling e da Escrita Criativa. Com mais de 10 anos de experiência na construção de textos literários, o autor paulista Marcos Bulzara expõe em aproximadamente 2 horas os principais elementos da criação literária: premissa, construção de cenas, arquétipos, arco dramático e muito mais. “Serão apresentados os seis fundamentos da escrita criativa, como já fiz cursos e li muitos livros sobre o assunto tenho um repertório vasto, mas optei por resumir nesses seis fundamentos que considero que sejam os principais”, explica Bulzara.

No workshop, idealizado pela Life Editora, os participantes irão conhecer e saber como utilizar as características de uma narrativa de sucesso. O público-alvo são todos aqueles que tem interesse em conhecer mais sobre os processos de criação de textos literários, que tem o desejo de aprender a escrever suas próprias histórias, que já escrevem e desejam melhorar suas técnicas ou mesmo que tem curiosidade sobre os bastidores do mercado editorial. “Existe a inspiração e existe a criatividade, e as pessoas acham que isso basta para escrever um livro, mas é só uma parte do trabalho. O workshop é para quem quer ir além da inspiração, e aprender as técnicas e fundamentos para escrever um texto que enche os olhos”, conta o palestrante.

Segundo Bulzara, as técnicas que serão ensinadas podem ser utilizadas por escritores de qualquer gênero, de romances a biografias, ficção científica e terror, pois os elementos da escrita criativa permeiam qualquer tipo de criação. Durante o evento os participantes poderão tirar dúvidas com o palestrante, receberão material didático de apoio e um livro exclusivo de Marcos Bulzara em pré-lançamento. “A ideia é que o livro sirva também de material de apoio, juntamente com a apostila, pois nele a pessoa vai ver na prática tudo que será apresentado no workshop”, afirma o autor.

Sobre o palestrante: Marcos Bulzara é publicitário, palestrante e escritor. Possui pós-graduação em Comunicação pela ESPM e Mestrado em Educação pela PUC-Campinas. É autor de romances e biografias e realiza estudos nas áreas de criação literária e redação publicitária. Fez curso de storytelling na faculdade Belas Artes, em São Paulo, e de criação de textos com James McSill, considerado um dos consultores de história mais bem-sucedidos do mundo.

Serviço: O workshop “Ficcionautas” será realizado neste sábado, dia 15 de fevereiro, às 15 horas no Colégio Geração 2001, localizado na Rua José Barnabé de Mesquita, 258 - Vila Duque de Caxias. As vagas são limitadas, inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.sympla.com.br/workshop-ficcionautas---tecnicas-de-storytelling-e-escrita-criativa__780033.

Informações assessoria Life Editora