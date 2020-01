OPORTUNIDADE Marinha abre 146 vagas para profissionais da saúde

8 JAN 2020 - 10h:21 Por Luis Vilela com Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil publicou três editais para profissionais de nível superior da área de Saúde. O primeiro é destinado a médicos, com o total de 123 vagas, em diversas especialidades, 12 vagas para Cirurgiões-Dentistas e mais 11 para Enfermeiros, Farmacêuticos, Fonoaudiólogos e Nutricionistas. As inscrições vão até dia 27. Em Mato Grosso do Sul, Ladário será uma das 36 cidades-sede das provas.

Principais requisitos

São 146 vagas destinadas a ambos os sexos, brasileiros com menos de 36 anos (no dia 1º de janeiro de 2019) e que tenham concluído o curso superior relativo à profissão a que concorrem, dentre outros requisitos previstos em edital. A taxa de inscrição é de R$ 120,00 e o pagamento poderá ser realizado até o dia 3 de julho.

Médicos: vagas de âmbito regional e nacional

Os médicos interessados em fazer o concurso devem ficar atentos, pois existem vagas no âmbito nacional e regional. No segundo caso, deverão obrigatoriamente possuir o Certificado de Residência Médica ou Certificado de Título de Especialista na especialidade para a qual concorrem.

O concurso para o Quadro de Médicos da Marinha (CSM-MD), traz 100 vagas em diversas especialidades: Alergologia (2), Cancerologia (1), Cardiologia (8), Clínica Médica (5), Dermatologia (2), Endocrinologia/ Metabologia (4), Gastroenterologia (3), Geriatria (4), Hematologia (2), Infectologia (1), Medicina Intensiva (3), Neurologia (4), Anatomia Patológica (2), Pneumologia (4), Proctologia (1), Reumatologia (2), Cirurgia Cardíaca (1), Cirurgia Geral (4), Cirurgia Torácica (2), Cirurgia Vascular (3), Oftalmologia (3), Otorrinolaringologia (2), Neurocirurgia (3), Anestesiologia (5), Ginecologia e Obstetrícia (8), Pediatria (8), Psiquiatria (4), Radiologia (5), Radioterapia (1), Medicina Nuclear (1), Ortopedia e Traumatologia (2). Já para o concurso regionalizado, são 23 vagas

Quadro de Cirurgiões-Dentistas e Apoio à Saúde

As vagas para o Quadro de Cirurgião-Dentista (CSM-CD) são em várias especialidades, como Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-facial (2), Dentística (2), Ortodontia (2), Patologia Bucal e Estomatologia (2), Prótese Dentária (2) e Radiologia (2). Já as vagas para Apoio à Saúde contemplam as profissões de Enfermagem (3), Farmácia (4), Fonoaudiologia (2) e Nutrição (2).

Os aprovados e classificados farão o Curso de Formação de Oficias (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. Após a aprovação no CFO, no final de 2019, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber remuneração de cerca de R$ 11 mil.

