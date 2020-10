CBN ELEIÇÕES 2020 Marquinho diz que recuperação da cidade começa agora, com R$ 870 mi em obras Candidato a reeleição, prefeito foi o entrevista desta sexta-feira no quadro CBN Eleições 2020

23 OUT 2020 - 14h:12 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O Prefeito Marquinhos Trad (PSD), candidato à reeleição, disse nesta sexta-feira (23) que Campo Grande não vai esperar pela vacina para retomar seu crescimento. Na entrevista que concedeu na Rádio CBN, o prefeito voltou a anunciar o programa de recuperação da economia da Capital a partir de um programa de obras com recursos assegurados de R$ 870 milhões, que, segundo ele, vão gerar 16 mil novos empregos durante a sua execução. São obras, principalmente, de infraestrutura urbana como pavimentação, urbanização e recapeamento de ruas e avenidas.

Durante a entrevista o prefeito, ao comentar as suas propostas de governo para os mais diferentes setores da gestão não deixou também de mostrar as principais realizações e chegou a anunciar medidas como a transformação do Hospital do Pênfigo no “hospital municipal das cirurgias eletivas”, referindo-se à demanda por esse tipo de atendimento, que cresceu muito em função da pandemia, quando ficaram suspensas por um bom tempo.

Marquinhos falou ainda sobre transporte coletivo e educação, lembrando que tem aumentado a fiscalização sobre o Consórcio Guaicurus e que pretende valorizar os professores, caminhando na direção de recuperar os salários deixando-os o mais próximo possível do piso nacional. Ao comentar sobre o futuro da cidade disse que espera uma Campo Grande mais justa e com qualidade de vida ao final de um novo mandato caso seja reeleito. Confira a entrevista completa: