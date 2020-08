CBN ELEIÇÕES Marquinhos administra crise com base na opinião pública, diz Acosta Pré-candidato à prefeitura de Campo Grande afirma que capital tem uma das piores gestões da saúde da história

14 AGO 2020 - 12h:50 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O pré-candidato do Republicanos à prefeitura de Campo Grande, Wilton Acosta, participou nesta sexta-feira (14) da rodada de entrevistas na CBN Campo Grande e não poupou críticas ao atual prefeito da Capital, Marquinhos Trad. "O prefeito administra a crise da pandemia com base na opinião pública. Com base naquilo que as pessoas pensam e falam ele vai fazendo decretos", disse.

Acosta também destacou que a gestão da saúde atual é uma das piores da história, e que o setor será uma das suas prioridades, caso seja eleito em novembro. Disse também que uma das propostas é "descentralizar" a prefeitura, levando atendimento e serviços aos bairros da capital. Acompanhe.