NOVA GESTÃO Marquinhos afirma que foi um “erro muito grande” confiar em técnicos O prefeito afirmou que, o maior erro do atual mandato é ter confiado nos técnicos

16 NOV 2020 - 15h:07 Por Isabelly Melo

Marquinhos Trad (PSD) afirmou que no próximo mandato mudará a forma de agir em relação a confiança depositadas em funcionários de carreira.

O atual prefeito destacou que errou ao agir desta forma em relação a taxa do lixo, “Eu tive um erro muito grande, no início do primeiro mandato, eu confiei muito nos técnicos quando elaboraram a taxa de lixo. Eu agora estou muito mais atento. Agora faço uma análise muito maior do que eu fazia no início”, pontuou o gestor.