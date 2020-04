EFEITO CORONA Marquinhos corta 30% dos salários e gratificações do alto escalão do município Medida, segundo prefeito, é para equilibrar as finanças do executivo municipal

15 ABR 2020 - 10h:41 Por Marcus Moura/CBN

Profissionais da saúde e aqueles que estão na linha de frente do combate ao vírus ficam de fora do corte - Divulgação/ Prefeitura O prefeito Marquinhos Trad anunciou uma das primeiras medidas de redução de gastos públicos da Prefeitura de Campo Grande cortando 30% dos salários dele mesmo, da vice-prefeita e dos secretários e adjuntos do executivo municipal. Confira mais detalhes:

