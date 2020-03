EFEITO CORONA Marquinhos decreta toque de recolher das 22h às 05h em Campo Grande Medida, segundo prefeito, foi tomada após perceber que as pessoas não estão respeitando as recomendações de evitar aglomerações

21 MAR 2020 - 16h:55 Por Marcus Moura/CBN

Após receber mais de 600 mensagens de WhatsApp denunciando a permanência de pessoas nas ruas em meio a pandemia do novo Coronavírus, o prefeito Marquinhos Trad disse, em live do Facebook, que a partir de hoje (21) passará a valer o toque de recolher em Campo Grande das 22h às 05h.

O decreto será publicado no Diogrande ainda hoje. No vídeo, Marquinhos usou a passagem bíblica da Arca de Noé para dizer que, como naquela época, as pessoas não estão acreditando na gravidade da situação. “Noé começou a construir a arca e todos riam dele, ninguém acreditava no que viria depois”, disse.

A partir das 20h de hoje, 150 guardas civis estarão rondando as sete regiões da cidade. Segundo Marquinhos, inicialmente será feito um aviso prévio para que as pessoas retornem as suas casas. Depois das 22h, quem desobedecer a medida poderá ser detido. A medida vale por 15 dias.

Quem flagrar pessoas transitando nas ruas após o horário determinado, ou encontrar aglomeração de pessoas, o que está proibido, pode denunciar pelos telefones: (67) 3324-9945 e 156 da Guarda Municipal.

Aviso

O prefeito ainda ressaltou que o estabelecimento que for flagrado funcionando e permitindo a aglomeração de pessoas vai perder o alvará de funcionamento e terá dificuldade em consegui-lo de volta. “Não dá para brincar com a vida das pessoas. O comerciante que fizer isso vai ter dificuldade em conseguir licença para reabrir o estabelecimento”, finaliza.