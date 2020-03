EFEITO CORONA Marquinhos mantém decretos de quarentena após fala do presidente Prefeito destacou momento de colapso na saúde e na economia, mas vai priorizar vidas

25 MAR 2020 - 10h:44 Por Gabi Couto / CBN



Em entrevista exclusiva para a rádio CBN, o prefeito Marquinhos Trad, repercutiu a fala do presidente Jair Bolsonaro.



Por meio do facebook, ele postou uma nota sobre o assunto:

"A ciência já comprovou que a COVID-19 é grave e mata. Entre possíveis perdas econômicas e a vida de muita gente, Campo Grande abraça as pessoas e a vida. Vamos superar isso juntos, recuperar os prejuízos para vencer novamente com muito trabalho e fé! Vou manter todos os decretos e continuar cuidando das famílias campo-grandenses!"