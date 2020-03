EFEITO CORONA Marquinhos pode flexibilizar restrições na construção civil Prefeitura aumenta toque de recolher para 20h amanhã

25 MAR 2020 - 17h:39 Por Gabi Couto / CBN

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) pode flexibilizar a restrição na construção civil nos próximos dias. Ele estuda com sua equipe técnica uma forma de atender ao pedido de pequenos empresários do setor. A decisão deve ser anunciada nos próximos dias com a revogação de um artigo de um de seus decretos de suspensão de serviços por conta do novo coronavírus.

O que já está confirmado é o aumento no rigor para o toque de recolher. A partir desta quinta-feira (26) a população terá que ficar em casa depois das 20h e não mais 22h. O prefeito ainda falou sobre o pedido dos comerciantes para voltar a abrir as lojas da capital. Segundo ele, essa decisão poderia causar prejuízos para a vida da população.