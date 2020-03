EXECUTIVO Marquinhos tem resultado de exame do covid-19 divulgado Procedimento foi realizado após Robson Gatti, servidor da Segov, estar doente

17 MAR 2020 - 19h:22 Por Gabi Couto - CBN

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) teve o resultado do exame de covid-19 divulgado no final da tarde desta terça-feira (17). Ele e outros servidores tiveram que fazer o teste após o servidor Robson Gatti, da Segov, ter sido confirmado com o vírus.