VIRALIZOU Máscaras fabricadas em MS viram piada no Amazonas Diversos memes foram compartilhados por estudantes da rede estadual

12 AGO 2020 - 18h:44 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul virou piada nas redes sociais do Amazonas após uma empresa aqui da Capital ser contratada para fornecer 900 mil máscaras pelo valor de R$ 2,3 milhões. Até a chegada das máscaras que seriam distribuídas para estudantes da rede pública do estado, tudo estava bem, porém quando as caixas com as máscaras foram abertas, o tamanho dos equipamentos de proteção chamou atenção. Confira: