CLIMA TEMPO Massa de ar frio deixa temperaturas amenas durante o final de semana Na segunda-feira, o calor deve voltar com máximas de até 36°C em regiões do Estado

24 JUL 2020 - 07h:56 Por Marcus Moura / CBN

O final de semana terá mudanças no tempo em MS, segundo o Centro de Previsão de Tempo de Mato Grosso do Sul. Uma frente fria avança pelo sul do país e aumenta a umidade relativa do ar no estado, porém ainda não vai chover. A massa de ar gelada chega ao estado no sábado (26) e deve deixar as temperaturas mais agradáveis até o domingo (27). Na Capital e demais cidades da região central do Estado, deve fazer entre 15°C e 28°C. Na segunda-feira (28), a temperatura volta a subir em todo o Estado. Confira: