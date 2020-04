EFEITO CORONA Massoterapeuta dá dicas para ajudar na quarentena Jolras Pereira é um dos profissionais da área no Hospital Adventista do Pênfigo

2 ABR 2020 - 13h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Após as medidas tomadas pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, muitas pessoas tiveram que se adaptar a nova rotina. Entre as medidas, ficar em casa. Algumas pessoas tem optado por leitura, outras por assistir filmes e séries e outras por exercícios físicos. Mesmo com essas atividades, relatos sobre estresse tem aparecido com frequência nas redes sociais. Para lidar com este momento e conseguir relaxar, o massoterapeuta do Hospital Adventistad Pênfigo, Jolras Pereira, dá algumas dicas. Ouça: