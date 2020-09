RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 Crescimento do agronegócio em Mato Grosso do Sul é espantoso, diz ex-ministro da Agricultura Terceiro palestrante do RCN/CBN em Ação - Live 2020, Roberto Rodrigues elogiou trabalho da ministra Tereza Cristina e elencou pontos essenciais para crescimento do setor

29 SET 2020 - 19h:03 Por Marcus Moura/CBN

Terceiro palestrante do projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020, o ex-ministro da Agricultura e embaixador especial da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) para o cooperativismo mundial, Roberto Rodrigues, deu início aos trabalhos nesta noite de terça-feira (29) afirmando que o crescimento do agronegócio sul-mato-grossense é algo espantoso.

“Crescimento este ano em relação ao ano passado, a soja 58%, a produção de açúcar 207%. É algo extraordinário, espantoso. Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor de carne do Brasil, quinto de soja, quarto de milho é um baita Estado com uma população maravilhosa”, disse.

O ex-ministro também fez questão de ressaltar o trabalho da ministra Tereza Cristina a frente da pasta. “Eu me considero do Mato Grosso do Sul, sou cidadão honorário. Nós aqui temos muito orgulho do trabalho da ministra, é algo espetacular. Em tão pouco tempo, ela abriu mais de 60 mercados ao redor do mundo para o nosso país, além de ter ampliado outros”, ressaltou.

Crescimento da população

Ainda de acordo com Roberto Rodrigues, um previsão do FDA (Agência Americana de alimentos e remédios) diz que em 10 anos a oferta mundial de alimento precisa crescer 20% para atender a todos. E para que isso aconteça, o órgão diz que o Brasil precisa crescer 40%.

“As duas perguntas que ficam é: Podemos crescer 40% em dez anos? Sim, temos os meios para isso. Temos tecnologia tropical sustentável, área e tecnologia disponível para crescer e gente para fazer. Agora, iremos crescer esses 40% em 10 anos? Bom, aí já é uma questão mais delicada que resulta de uma série de fatores”, lembrou ele ao citar os problemas ambientais que são urgentes e precisam ser resolvidos.

“Os jovens estão muito ligados na questão da preservação, e ainda bem. Eles trazem ideias novas que integram o que já existe. Como eles vão ficar aí mais 40/50 anos no poder, é um assunto que ganhará cada vez mais destaque”, finalizou.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

