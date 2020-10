RETRATO MS Mato Grosso do Sul é 7° estado que mais criou novas vagas de emprego em 2020 Análise com dados do Ministério da Economia revela situação de todos os estados brasileiros

29 OUT 2020 - 19h:14 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul é o sétimo estado que mais criou novas vagas de emprego em 2020, de acordo com a proporcionalidade, segundo dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) produzido pelo Ministério da Economia. O Acre é o estado com o maior índice de crescimento do número de novos postos de trabalho em relação a 2019, com saldo 3,7% maior. MS registrou alta de 1,4%. O Rio de Janeiro ocupa o último lugar no ranking. Confira: