SAÚDE Mato Grosso do Sul registra 234 novos casos de covid-19 Mês de julho tem quase o dobro do número de mortes de junho

20 JUL 2020 - 11h:37 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul registrou 234 novos casos de covid-19. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (20), o estado contabiliza 16.637 diagnósticos da doença. O secretário de Saúde, Geraldo Resende, destacou que as mortes no mês de julho já são quase o dobro de junho. Ouça os detalhes: