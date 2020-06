SAÚDE Mato Grosso do Sul registra 24ª morte por covid-19 Vítima tinha 84 anos, era hipertenso e morava em Iguatemi

10 JUN 2020 - 09h:47 Por Redação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou o registro de mais uma morte pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (10). Com isso, o Estado contabiliza 24 óbitos pela doença.

A nova vítima é um homem, 84 anos, residente de Iguatemi. O paciente foi internado dia 25 de maio no Hospital da Vida em Dourados. O óbito ocorreu em 07 de junho. O diagnóstico por meio de teste de biologia molecular (RT-PCR), detecção do vírus SARS-CoV2, ocorreu em 09 de junho. Ele era hipertenso.

Com esse caso, Mato Grosso do Sul registra 8 mortes em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 1 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 2 em Dourados (incluindo 1 douradense que morreu em Tocantins), 2 óbitos de Brasilândia, 2 óbitos em Itaporã e 1 em Iguatemi.

Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 2.455 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o último boletim epidemiológico.