COVID-19 Mato Grosso do Sul registra 711 casos em 24 horas Estado contabiliza 8,6 mil casos confirmados do novo coronavírus

1 JUL 2020 - 12h:19 Por Loraine França/Ingrid Rocha

O Mato Grosso do Sul tem 711 novos casos de covid-19, segundo o último boletim divulgado nesta quarta-feira (01), pela Secretaria Estadual de Saúde. O número é o mais alto registrado no estado. No total, são 8,6 mil diagnósticos positivos da doença. Ouça os detalhes: