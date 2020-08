SAÚDE Mato Grosso do Sul registra 988 novos de covid-19 Onze mortes foram confirmadas pela Secretaria de Saúde

19 AGO 2020 - 11h:51 Por Ingrid Rocha/CBN

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 988 novos casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (19). O aumento é de 2,6% no estado, que já contabiliza 39.381. Onze mortes foram confirmadas no último boletim divulgado, sendo três em Campo Grande. Ouça os detalhes: