MEIO AMBIENTE Mato Grosso do Sul registra seca em 100% de seu território em julho Estado lidera cenário nacional de áreas em seca extrema, revela Monitor das Secas

19 AGO 2020 - 18h:47 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul foi o estado com maior percentual de área com seca grave entre os estados acompanhados pelo monitor das secas, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O cenário acentua a preocupação com os incêndios florestais que atingem principalmente a região pantaneira. Confira: