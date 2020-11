TRABALHO Mato Grosso do Sul tem 1.485 vagas de emprego Além de Campo Grande, outros 28 municípios do estado têm oportunidades

3 NOV 2020 - 09h:16 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul está intermediando 1.485 vagas de emprego no estado. Em Campo Grande são 421 oportunidades, entre elas, auxiliar de cozinha, motorista carreteiro, soldador e engenheiro elétrico. Outros 28 municípios do estado também estão com vagas abertas. Ouça os detalhes: