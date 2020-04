CORONAVÍRUS Mato Grosso do Sul tem 175 casos de covid-19 Um dos confirmados é um senhor de 72 anos de Campo Grande

22 ABR 2020 - 12h:42 Por Ingrid Rocha/Isabelly Melo

A Secretaria de Saúde divulgou nesta quarta-feira (22), que Mato Grosso do Sul tem 175 casos confirmados do novo coronavírus. De terça para quarta-feira foram dois casos a mais no estado. Segundo a secretária adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, os números mostram que as medidas tomadas pelo governo estão dando certo. Ouça os detalhes: