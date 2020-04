SAÚDE Mato Grosso do Sul tem 240 casos confirmados de covid-19 Dois novos casos são em Campo Grande e pacientes estão em isolamento domiciliar

28 ABR 2020 - 11h:57 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul tem dois novos casos do novo coronavírus. A divulgação dos dados foi realizada nesta terça-feira (28), durante live do Governo do Estado. Um mulher de 35 anos e outra de 39 anos são os novos casos confirmados em Campo Grande. Ambas as mulheres estão em isolamento domiciliar. Segundo a secretária-adjunta Crhistinne Maymone, as pessoas precisam continuar seguindo as orientações, pois o período de inverno está próximo e com isso outros vírus começam a circular, além do novo coronavírus. Ouça os detalhes: