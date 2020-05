SAÚDE Mato Grosso do Sul tem 59 novos casos de covid-19 Estado tem 805 casos confirmados e 269 pessoas recuperadas

22 MAI 2020 - 12h:53 Por Ingrid Rocha/CBN

O Mato Grosso do Sul tem 59 novos casos de covid-19. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (22), durante live do Governo do Estado. Ao todo, MS tem 805 casos, sendo que 269 pessoas estão recuperadas. Ao todo, 487 pessoas estão em isolamento domiciliar e 32 pessoas estão internadas. Ouça os detalhes: