NOVO CORONAVÍRUS Mato Grosso do Sul tem aumento em internações e taxa de contágio Secretário de Saúde, Geraldo Resende, disse que os dados são reflexos do último feriado

25 SET 2020 - 10h:32 Por Ingrid Rocha/CBN

Na live do Governo do Estado nesta sexta-feira (25), o secretário de Saúde, Geraldo Resende, destacou o aumento de internados com covid-19 em Mato Grosso do Sul. O estado tinha 457 internações no boletim divulgado na quinta-feira (24) pela Secretaria e o número agora subiu para 501. Paranaíba e Ponta Porã são os municípios que mais preocupam a secretaria devido as hospitalizações. O aumento, ainda segundo o secretário, é resultado do último feriado.

O estado registrou 770 novos casos e 17 mortes pela doença, sendo que 334 casos e 11 óbitos foram em Campo Grande. A capital continua sendo a cidade mais afetada pela pandemia do novo coronavírus em MS. Ouça os detalhes:

