SAÚDE Mato Grosso do Sul tem mais duas mortes por covid-19 De domingo para segunda-feira foram confirmados quatro casos a mais no estado

27 ABR 2020 - 11h:46 Por Ingrid Rocha/CBN

Mato Grosso do Sul tem 238 casos confirmados do novo coronavírus. Os dados foram divulgados durante a live do Governo do Estado nesta segunda-feira (27). O estado tem mais duas mortes confirmadas pela covid-19, chegando 9 óbitos. Ouça os detalhes: