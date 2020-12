EDUCAÇÃO Matrículas de novos alunos da Reme têm data alterada Novo prazo será entre os dias 14 a 18 de dezembro

3 DEZ 2020 - 16h:31 Por Gabi Couto/CBN/Semed

Com a suspensão do atendimento presencial nas unidades da Rede Municipal de Ensino/REME, pelo período de dez dias, a partir desta quinta-feira (3), foi estabelecido novo prazo para efetivação da matrícula dos novos alunos das Escolas Municipais de Educação Infantil/EMEIs, que será de 14 a 18 de dezembro. O processo deve ser feito pessoalmente pelos responsáveis, na unidade para onde o aluno foi designado.

Caso a matrícula não seja feita no prazo estipulado, de 14 a 18 de dezembro, a criança perderá a vaga. O prazo é para os novos alunos das EMEIs, cuja a designação foi divulgada na terça-feira (1o), na primeira listagem de contemplados com a vaga. Ainda é possível fazer o cadastramento da criança para uma vaga em EMEI, entretanto somente pelo site www.matriculasreme.campogrande.ms.gov.br.

ESCOLAS

Também por conta do Decreto n. 14.549, publicado na quarta-feira (2), em edição extra do Diogrande, que suspendeu o atendimento presencial nas unidades escolares da REME, prevenção e controle da disseminação da Covid-19, os alunos que desejarem mudar de escola, no ano letivo de 2021, poderão fazer a pré-matrícula normalmente. O prazo para realizar o cadastro, que também é somente pelo site, vai até o dia 15 de dezembro. Com isso não é mais necessário que os responsáveis compareçam pessoalmente à unidade de origem para informar o desejo de mudança de escola para o próximo ano. Basta fazer a pré-matrícula no site.

A designação dos novos alunos e daqueles que desejam mudar de escola será publicada no dia 5 de janeiro de 2021. Para efetivação dos alunos novos, os pais e/ou responsáveis deverão procurar a escola de designação, para assinarem o requerimento da matrícula, nos dias 5 a 15 de janeiro de 2021. Em caso de não comparecimento, o candidato pode perder a vaga.