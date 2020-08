PROFISSIONALIZAÇÃO Unigran traz MBA em Finanças e Mercado Bancário para qualificação profissional Instituição foca nos cursos de especialização como ferramenta de suporte para gestão financeira pessoal e planejamento de empresas

19 AGO 2020 - 12h:36 Por Thais Cintra/ CBN

Visando o crescimento do Mercado Financeiro, a Unigran Capital abre espaço para quem busca se aperfeiçoar e se adequar às oportunidades que estão por vir no cenário pós-pandemia. Nesta quarta-feira (19), a Rádio CBN Campo Grande recebeu o coordenador do Curso MBA em Finanças e Banking, José Alexandre dos Santos, que trouxe dicas e opções de qualificação profissional neste momento crítico em decorrência do novo coronavírus.

Segundo Alexandre, é importante saber analisar e vislumbrar as competências que o mercado de trabalho tem exigido nesta época de pandemia. “Ter um bom investimento de fluxo de caixa, avaliar melhor as possibilidades, principalmente neste período de recessão, são fundamentais, mesmo com demanda reprimida em algumas áreas. Por outro lado, ir atrás de novas formas de mercado que serão mais requisitados no pós pandemia, também são essenciais para adquirir sustentabilidade financeira", afirmou.

Nesta quarta-feira, a Unigran realiza uma live com profissionais da área bancária através do instagram @posunigran, Confira a entrevista: