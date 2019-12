ENTREVISTA MDB pode até caminhar com Marquinhos, avalia Simone Tebet Senadora considera que MDB precisa atuar com sabedoria nas eleições de 2020

18 DEZ 2019 - 14h:52 Por Redação/CBN

A Senadora Simone Tebet, MDB fez nesta quarta feira, uma avaliação sobre a atuação dela na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça do Senado), destacou as dificuldades enfrentadas pelo Congresso na relação com o presidente da República, Jair Bolsonaro e avaliou o cenário político em Mato Grosso do Sul. Para ela, o MDB tem que participar ativamente do processo eleitoral do ano que vem, lançando candidatos competitivos nas cidades onde isso for possível e aliando-se a outras siglas onde não houver condição de disputa. Na capital a Senadora considera que, se for o caso, vê com naturalidade um alinhamento com o PSD de Marcos Trad que busca a reeleição.