POLÍTICA MDB vai de chapa pura para disputar prefeitura da capital Márcios Fernandes e Juliana Zorzo entram na corrida pelo Paço Municipal

15 SET 2020 - 19h:42 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Com o deputado estadual, Marcio Fernandes, e a ex-vereadora de Campo Grande, Juliana Zorzo, o MDB lança chapa majoritária que será definida na convenção desta terça-feira (15) para concorrer a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Eleito com 27 anos em 2006, Marcio Fernandes está no seu quarto mandato, sendo destaque na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (Alems) por sua atuação. Como médico veterinário preside desde 2007, a Comissão Permanente de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira e tem por objetivo continuar o trabalho em prol do agronegócio, da defesa sanitária animal e da geração de renda.

“Muito feliz em receber a Juliana em nossa chapa porque é uma amiga que tenho de muitos anos e temos uma afinidade muito grande. A Juliana traz essa leveza da mulher para chapa, mas com experiência empresarial e também a formação em Direito. Acredito que o eleitor quer propostas inovadoras e querem eficiência, gestão. Assim como eu, a Juliana veio da iniciativa privada e tem experiência com gestão. Vamos apresentar um Plano de Trabalho embasado nas necessidades da Capital”, destacou Marcio Fernandes.

Além do trabalho como parlamentar, Marcio Fernandes também se importa com as crianças e adolescentes do Estado. Com o projeto Judô Nota 10, mais de cinco mil jovens começaram a praticar o esporte e, em contrapartida, precisam manter boas notas nas escolas. Entre os principais benefícios estão o desenvolvimento físico, emocional e o melhor aproveitamento nos estudos.

Com o compromisso de trabalhar em prol de Campo Grande, a ex-vereadora e advogada, Juliana Zorzo, compõe a chapa no posto de pré-candidata a vice-prefeita. Como parlamentar no Legislativo municipal, Juliana integrou a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento; Comissão de Educação e Desporto; Comissão Permanente de Segurança Pública e membro da Comissão Permanente de Cidadania e Direitos Humanos.

Pré-candidato a Prefeito

Marcio Fernandes nasceu em Umuarama (PR), é filho de Wilson Fernandes e Regina Conceição Jardim Fernandes. Casado com Flávia Figueiredo Fernandes e pai de duas meninas, Marcio veio para Campo Grande com apenas cinco anos, quando sua família resolveu investir no ramo de veículos e agropecuária em Campo Grande. Aos 17 anos iniciou a vida universitária, cursando Medicina Veterinária na Anhanguera/Uniderp.

Em 2004, ainda com 25 anos e recém-formado, tornou-se por um breve período, administrador de uma indústria de biodiesel na cidade de Jaraguari. Dois anos depois, foi eleito deputado estadual com 9.708 votos e assumiu o primeiro cargo público aos 27 anos. Em 2010, Marcio Fernandes foi reeleito com 23.138, o que representou – dentre os deputados – o maior aumento percentual de votos, 138%, no comparativo com o pleito anterior. Já no terceiro mandato, o parlamentar ampliou sua base eleitoral, tendo voto em 72 municípios de Mato Grosso do Sul, sendo eleito com 22.357 votos.

Pré-candidata a vice-prefeita

Campo-grandense, Juliana Zorzo cresceu na Capital Morena. Filha de Denize Elayne Zorzo e Wilson Joaquim Silva, ela é casada e mãe de uma menina. Ainda muito jovem, em 2010, Juliana concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo, pleiteando uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Em 2012, Juliana concorreu a uma cadeira na Câmara Municipal da Capital, ficando como suplente, e assumiu o cargo na vaga deixada pelo então vereador Herculano Borges. Juliana também foi presidente da então Fundação de Cultura de Campo Grande (Fundac).

Formada em Direito pela Uniderp, Juliana é advogada e também atua como gerente comercial de indústria e diretora em uma empresa de educação.