BRASÍLIA MEC anuncia o adiamento por até 60 dias do Enem As inscrições, no entanto, permanecem até 22 de maio

21 MAI 2020 - 06h:40 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

Depois da intensa pressão do Congresso Nacional e da aprovação pelo Senado do adiamento do Enem, e no mesmo dia em que Câmara iria votar o projeto sugerindo a postergação do Exame, o Ministério da Educação anunciou, nesta quarta-feira (20), o adiamento da data de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, por até 60 dias. Ouça os detalhes: