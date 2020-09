BRASÍLIA MEC prepara protocolo para retomar as aulas presenciais Segundo o Ministro, a Educação sofreu corte no orçamento para atender emendas parlamentares

18 SET 2020 - 06h:17 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Entre as recomendações do protocolo, deverão estar diretrizes de higiene e o número máximo de alunos por sala. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que o corte no orçamento do MEC vai atingir o projeto da educação integral e educação básica. Ouça os detalhes: