BOLETIM CORONAVÍRUS Média de mortes e taxa de contágio têm redução em MS Campo Grande se aproxima da marca dos 500 óbitos causados pela doença

19 SET 2020 - 11h:45 Por Marcus Moura/CBN

A média móvel de mortes causadas pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul caiu em relação à semana anterior chegando a 15,2 mortes por dia. A taxa de contágio no Estado também sofreu queda ficando no patamar de 1,02%. A taxa de letalidade da doença, no entanto, ainda continua em alta: 1,8%.

Nas últimas 24 horas foram registradas mais 14 mortes e mais 649 novos casos, ambos os números inferiores aos registrados no Boletim Coronavírus anterior. A média móvel de novos casos registrou alta alcançando 685 novas confirmações nos últimos sete dias. Desde o início da pandemia, MS já soma 63.466 casos com 1.162 óbitos. Atualmente, são 5.991 pessoas em tratamento contra a doença.

Retrato Capital

Em Campo Grande, mais 6 pacientes faleceram. Desde o primeiro óbito, já são 493 pessoas que perderam a vida na luta contra a doença. O número de infectados chegou a 28.025 infectados, 235 a mais que na sexta-feira (18).