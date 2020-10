SAÚDE Medicamento para tratamento da psoríase será incorporado pelo SUS Decisão foi publicada no dia 21 do mês passado no Diário Oficial da União

5 OUT 2020 - 11h:29 Por Ingrid Rocha/CBN

Medicamento para tratamento da psoríase será incorporado pelo SUS - Foto: Getty Images A Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias (CONITEC) orientou o SUS a incorporar o medicamento rizanquizumabe para o tratamento de pacientes adultos com psoríase em placas moderada a grave. A partir da data de publicação da medida (21 de setembro de 2020), o SUS tem até 180 dias para efetivar a incorporação. O remédio está entre os que conseguem controlar praticamente 100% da doença, segundo o dermatologista, Paulo Oldani. Ouça os detalhes: jpnews · Medicamento para tratamento da psoríase será incorporado pelo SUS

