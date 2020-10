OUTUBRO ROSA Médico alerta que exame de toque facilita diagnóstico precoce Mamografia só deve ser indicada para mulheres com idade acima dos 40 anos

8 OUT 2020 - 13h:46 Por Thais Cintra/ CBN

Criado no início da década de 80 o “Outubro Rosa” é um movimento consolidado em todo o mundo com orientações e protocolos quanto à prevenção do câncer de mama. A doença é silenciosa e pode passar despercebida, e em muitos casos há um agravamento quando diagnosticada de forma lenta.

Nesta quinta-feira (08), a CBN Campo Grande recebeu o médico ginecologista da Uniprime, José Eduardo Silveira que explicou como fazer o exame de mama e quais cuidados a mulher deve seguir para detectar possíveis sintomas da doença. “Se ao apalpar a mama, tiver um carocinho que seja do tamanho de uma ervilha a mulher vai perceber”, analisou.

Segundo Silveira, é importante pressionar os dedos nas mamas e mesmo que saia alguma secreção que vem das glândulas mamárias, é completamente normal. Se sair pus ou sangue a situação é considerada de risco.

O médico orienta que o ultrassom de mamas é direcionado para mulheres de 40 anos, já a mamografia que é um exame mais detalhado deve ser realizada depois dessa faixa etária. Segundo ele, quanto mais avançada a idade da paciente, menos grave será o câncer. Confira: