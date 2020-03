EFEITO CORONA Médico explica em quais situações as pessoas devem procurar um hospital Diretor administrativo do Hospital Proncor de Campo Grande, Dr. Luis Fernando, falou sobre sintomas da Covid-19

24 MAR 2020 - 13h:03 Por Ingrid Rocha/CBN

Em meio a pandemia mundial do novo coronavírus, o Ministério da Saúde divulgou algumas recomendações para a população. Entre elas o isolamento domiciliar de pessoas com sistomas da Covid-19 por 14 dias. Em todo o país diversas medidas estão sendo adotadas, tanto pelo Governo Federal, como pelo Estadual e o Municipal. Em Campo Grande, o prefeito Marcos Trad decretou a suspensão dos ônibus e restrição no comércio, entre outras medidas. Em entrevista, o diretor administrativo do Hospital Proncor de Campo Grande, Dr. Luiz Fernando Elias, explicou em quais situações as pessoas devem procurar um hospital. Confira: