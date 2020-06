LITERATURA Médico relata em livro "experiências" da pandemia Cirurgião plástico Cesar Benavides, afetado pela mudança na rotina, escreveu o livro em 45 dias

24 JUN 2020 - 14h:00 Por Redação/CBN

As restrições que começaram em março deste ano por conta da pandemia mudaram completamente a rotina de cirurgias e atendimentos do médico Cesar Benavides, que atua como cirurgião plástico. Diante disso, o médico decidiu continuar acordando cedo para escrever.

O livro “Pandemia 2020 – Histórias e Reflexões de um Período de Alerta à Humanidade” é uma ficção, mas traz recortes da vida contemporânea, em que o autor relata incertezas de um presente que vive as consequências do novo coronavírus. “Quis escrever histórias em que, apesar de os personagens serem fictícios, neste momento, inclusive, em qualquer lugar do mundo, pode existir alguém naquela situação”, afirmou em entrevista à rádio CBN nesta quarta-feira (24).

O livro foi publicado pela editora Life e pode ser comprado atráves do site: http://www.lifeeditora.com.br/loja/ ou pelo WhatsApp dele: (067) 9297-4890. Em Campo Grande, não tem taxa de entrega. Confira a entrevista.