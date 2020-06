Médicos especialistas voltam a atender no 1 de julho, garante prefeitura

Centro Especializado Municipal Presidente Jânio Quadros – CEM

Endereço: Tv. Guia Lopes, 71 - São Francisco, Campo Grande - MS, 79002-359

SEREDI (Serviço de Referência em Diabetes) com entrega de insumos (fitas de glicemia/insulinas) e recebimento de novos processos. SERELEPE (Serviço de Referência em Lesões Periféricas) com curativos especializados. Farmácia Especializada. Consulta em Reumatologia - pacientes já em tratamento que não podem ser interrompidos – via regulação.