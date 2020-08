OPINIÃO CBN Medidas para conter a pandemia precisam ser urgentes O pior que pode acontecer é a omissão diante do crescimento do contágio, do aumento do número de mortes e da ameaça de colapso na saúde

10 AGO 2020 - 11h:40 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O pior que pode acontecer é a omissão diante do crescimento do contágio, do aumento do número de mortes e da ameaça de colapso na saúde - Foto: Isabelly Melo/CBN Campo Grande não chegou ao pico da pandemia e já vive a iminência de um colapso na saúde, especialmente diante do risco da falta de leitos de UTI para pacientes graves. Algo tem que ser feito. E urgente. O ideal é que Estado, município e sociedade se unam e dividam responsabilidade diante do que deve e precisa ser feito. Sem isso, resta o Poder Judiciário para apontar caminhos com base na lei e na Justiça. Confira:

