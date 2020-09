VIAGENS Melhorias do aeroporto serão concluídas em junho de 2021 Infraero realiza reforma para retomar o crescimento do setor da aviação civil

16 SET 2020 - 18h:01 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Diante do impacto na economia causado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Infraero tem investido em medidas para mitigar tais efeitos e contribuir com a recuperação do setor de aviação civil, ao final do período de isolamento social. Em consonância com o Governo Federal e visando à operacionalidade de seus aeroportos, a empresa deu continuidade ou mesmo tem acelerado o ritmo de obras consideradas essenciais para a segurança das operações em 19 terminais em todas as regiões do País.



Uma delas é a de reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS). Com investimento de 39,9 milhões e geração de mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, os trabalhos foram iniciados em outubro do ano passado e seguem conforme o cronograma previsto, com prazo de conclusão para o primeiro semestre do ano que vem.

A nova área administrativa já foi concluída e, neste momento, os trabalhos estão voltados para execução de pilares em concreto para ampliação do novo terminal. Ao fim das obras o terminal de passageiros estará 65% maior, passando de 6.185 m² para 10.027 m²; a sala de embarque será ampliada em 263%, de 480 m² para 1.740 m²; o saguão de 1.508 m² para 2.916 m²; e as áreas comerciais de 560 m² para 842 m². A capacidade do terminal praticamente dobrará, passando dos atuais 2,5 milhões de passageiros por ano para 4,5 milhões. E para garantir mais fluidez aos viajantes, serão instalados mais três balcões de check-in e mais dois equipamentos de raio-x. A climatização do terminal também está sendo modernizada, assim como os sanitários. O terminal contará ainda com projetos de sustentabilidade através do reaproveitamento da água da chuva e do sistema de climatização.

As obras também contemplam a construção de nova Central de Utilidades, uma nova Central de Gás e Reservatórios; e a adequação das vias de acesso ao aeroporto.