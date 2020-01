DOURADOS Membros de facção criminosa fogem de penitenciária Fronteira está bloqueada pela polícia após fuga de 70 presos em Pedro Juan Caballero

20 JAN 2020 - 07h:52 Por Lílian Rech/Isabelly Melo

Fuga em massa de membros do PCC que estavam presos na penitenciária de Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia de fronteira que faz limite com Ponta Porã, põe polícias em alerta e fronteira do lado sul-mato-grossense está bloqueada.