NOVO CORONAVÍRUS Menino de 5 anos é a primeira criança vítima fatal da covid-19 em MS Ele estava internado em Dourados e faleceu na terça-feira (27)

28 OUT 2020 - 11h:59 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul registrou a primeira morte de uma criança por covid-19. O óbito foi confrmado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta quarta-feira (28). Segundo o boletim da SES, a criança tinha 5 anos, era de Ponta Porã e tinha obesidade, asma e autismo.

Também foram registrados óbitos em Ladário (1), Miranda (1) e Paranhos (1). Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul já perdeu 1.570 pessoas para a covid-19.

Estatística

Mato Grosso do Sul contabiliza 495 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e tem 81.033 infectados pelo novo coronavírus. Com as novas confirmações, a média móvel de casos subiu para 381,9.

Campo Grade é responsável por 37% das novas confirmações, contabilizando 182 casos positivos. A capital registra até agora 35.475 casos confirmado da covid-19.

Outros 41 municípios também confirmaram novos casos neta quarta-feira. Na lista dos cinco municípios com mais infectados do estado estão Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e Sidrolândia. Acesse o boletim aqui.