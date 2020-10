CBN MOTORS Mercado de picape e tendências do segmento Vendas em alta, picapes elétricas e as novidades que estão chegando

24 OUT 2020 - 11h:10 Por Paulo Cruz/Ingrid Rocha

No programa de hoje um assunto que certamente está muito ligado ao nosso estado: picapes. Como estão as vendas, as expectativas de novos modelos, as gigantes elétricas e o que esperar desse segmento. Nos acompanha nesse papo Sérgio Ferraz da SF Carros e Camionetas, loja especializada em picapes e SUVs.