AGRONEGÓCIO Mercado do boi inicia junho com preços estáveis Valores da arroba estão em torno de R$180

3 JUN 2020 - 13h:47 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

A última semana de maio confirmou estabilidade para a arroba do boi gordo em Mato Grosso do Sul, com valores que ficaram entre R$180 e R$190, o que se seguiu nos primeiros dias de junho.

