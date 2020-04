ENTREVISTA Mercado financeiro buscar por nitidez, diz especialista Sócio da Expertise Investimentos afirma que é o momento de analisar as possibilidades e aproveitar as oportunidades

14 ABR 2020 - 13h:18 Por Ginez Cesar/CBN

Os efeitos financeiros provocados pelo Coronovírus também trouxeram instabilidade e insegurança no mercado de investimentos. Porém, com o avanço da doença e com os numeros mais analisados sobre os efeitos da Covid-19, os analistas, gradativamente, começam a ter mais nitidez do que está acontecendo e sobre o que pode acontecer. Carlos Eduardo Felix, sócio da Exerpertise Investimentos em Campo Grande (escritório credendiado da XP Investimentos) afirma que o momento é de conhecer melhor todas as opções do mercado para proteger e multiplicar o capital. "Tan/to a pessoa que está pensando em iniciar investimentos, quanto os que já têm o hábito de investir, estão aproveitando o momento para conhecer mais as possibilidades disponíveis. Nesse mercado sempre há oportunidades", disse. Confira a entrevista: