VIVA CASA CBN Mercado imobiliário cresce 39% no segundo trimestre de 2020 A baixa dos juros e a grande oferta promoveram alta em negócios imobiliários

22 AGO 2020 - 10h:20 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

O mercado imobiliário tinha expectativa de alta em 2020. Com a chegada da pandemia houve um susto inicial. As construtoras alteraram cronogramas, mas não desistiram dos empreendimentos, a maior parte redesenhou investimentos e reorganizou os prazos com a manutenção dos investimentos.

João Araújo Foto: Divulgação

O resultado é que no segundo trimestre de 2020 a alta em Mato Grosso do Sul alcançou 39% em relação ao mesmo período do ano passado. Para comentar o mercado e falar sobre perspectiva para o setor em Mato Grosso do Sul, a Luciane Mamoré recebeu no Viva Casa deste sábado, 22 de agosto, o presidente do Sindmóveis de Mato Grosso do Sul, João Araújo.

Durante a entrevista o dirigente falou sobre a importância de encontrar um profissional credenciado e sobre a comemoração da categoria que enfrenta com criatividade e inovação a situação da pandemia, sem deixar os negócios caírem e comemora o dia nacional do corretor de imóveis com inauguração de um novo espaço.