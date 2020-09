ECONOMIA Mercado imobiliário cresce e abre espaço para inovação Mesmo com pandemia, setor apresenta aquecimento nos negócios impulsionado por taxas mais baixas

8 SET 2020 - 12h:30 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

A pandemia mudou os hábitos de consumo dos brasileiros, inclusive na busca por imóveis, já que setor de construção não foi tão afetado economicamente. O mercado imobiliário em Mato Grosso do Sul está mais aquecido e novos empreendimentos surgem em formatos personalizados de acordo com a necessidade do cliente.

O diretor comercial da Skanix Construtora, Diego Costa Morilhas, que atua no ramo de imóveis em Campo Grande falou sobre o aquecimento do mercado imobiliário em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (08). De acordo com o empresário, as taxas de financiamento estão mais atrativas, a Selic por exemplo apresenta índice de 2%, o que aquece o setor e facilita a venda de imóveis de alto padrão.

O empreendimento mais recente da construtora será lançado em breve com 154 sobrados individualizados que possuem 3 suítes e área gourmet de 167m². Ainda segundo Diego, houve uma mudança no comportamento dos consumidores, que em razão da pandemia preferem apartamentos de tamanho médio e que já possuem serviços de lazer sem que haja necessidade de se deslocar do condomínio. Confira: