VIVA CASA CBN Mercado imobiliário mantém crescimento em Campo Grande Lançamentos de novas unidades colocam a capital de MS entre as campeãs de crescimento do setor de imóveis

24 OUT 2020 - 11h:16 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) coloca Campo Grande entre as capitais que mais recebeu novos empreendimentos imobiliários nos últimos dois trimestres e a expetativa é que esta elevação se mantenha. O Viva Casa CBN está fazendo uma série de programas conversando com representantes de construtoras com atuação em Campo Grande.

Neste sábado, 24 de outubro, a jornalista, Luciane Mamoré recebeu o diretor comercial da Saraiva de Rezende, Dijan de Barros falando sobre o lançamento do Edifício Gibran no Jardim dos Estado. Confira: