ECONOMIA Mercado imobiliário registra retomada rápida, diz empresário Referência no setor em MS, empresário Renato Perez afirma que desde maio mercado vem aumentando negócios

27 AGO 2020 - 11h:49 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Um dos nomes que é referência no mercado imobiliário em Mato Grosso do Sul, Renato Perez, proprietário da Perez Inteligência Imobiliária, afirma que a pandemia do coronavírus trouxe sim muitos desafios para a economia, porém, segundo ele, o mercado está reagindo "mais rápido do que se imaginava".

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (27), o empresário afirma que novas linhas de financiamento, com juros mais baixos e a entrada mais agressiva de bancos privados na oferta de crédito imobiliário acabaram impulsionando o setor. Perez afirma também que é possível conseguir uma operação de financiamento com juros menores que 7% ao ano, o que segundo ele, é uma condição muito atrativa. Confira a entrevista na íntegra.