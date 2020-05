CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Mercado imobiliário se ajusta e foca nas oportunidades Conselho Regional dos Corretores de Imóveis afirma que pandemia está provocando reflexões no mercado

19 MAI 2020 - 12h:27 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Depois de anos em ritmo lento, a demanda por imóveis finalmente ia acelerar em 2020. Pelo menos é o que esperavam economistas e especialistas no segmento. As empresas do setor imobiliário estavam animadas para viver um novo ciclo e recuperar as vendas reprimidas e pequenos investidores podiam se dar bem investindo nesse segmento. Mas o coronavírus levou a uma desaceleração brusca e fez o cenário mudar.

Em entrevista ao Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas, o presidente do Creci-MS (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis), Eli Rodrigues, destacou que apesar de todos os desafios, o governo federal está lançando várias linhas de crédito para impulsionar o setor e que este ano já foram anunciados cerca de R$ 150 bilhões. "Além da oferta de crédito, com a taxa Selic a 3%, as condições estão muito mais vantajosas e os clientes jó estão percebendo isso. É um momento que também trás muitas oportunidades", destacou. Confira os detalhes da entrevista.